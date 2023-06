L’AS Roma cible Weston McKennie

Un passage furtif. Arrivé cet hiver en provenance de la Juventus Turin, Weston McKennie (24 ans) aura vécu une deuxième partie de saison cauchemardesque ponctuée par une relégation en Championship avec Leeds. En ce sens, l’international américain devrait logiquement quitter les Peacocks, où il était jusqu’ici prêté avec option d’achat par le club piémontais.

Ce samedi, le journal italien Corriere dello Sport révèle que Tiago Pinto, le directeur sportif de l’AS Roma, aurait déjà pris la température auprès du joueur et de son entourage en vue d’un prêt. Selon la publication, le profil du Texan serait en effet très apprécié par José Mourinho, désormais orphelin de Georginio Wijnaldum et de Mady Camara, respectivement de retour au PSG et à l’Olympiakos. Si la Juventus ne serait pas contre l’idée de se séparer définitivement de son joueur, le montant réclamé (environ 30 millions d’euros) devrait toutefois refroidir le board romain, plus enclin à récupérer le joueur temporairement.

