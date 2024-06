Arsenal : Patrick Vieira détestait Gary Neville

La rivalité entre Arsenal et Manchester United au début des années 2000 n’était pas que sportive. Les joueurs des deux équipes ne s’appréciaient pas forcément, à l’image de Patrick Vieira et Gary Neville. Lors d’un match à Old Trafford en 2005, les Red Devils avaient mis fin à la folle série de 49 matchs sans défaite en championnat (sur deux saisons) en battant Arsenal. Lors du match retour à Highbury (ancien stade des Gunners), Patrick Vieira s’est expliqué avec Gary Neville, notamment sur le traitement de ses coéquipiers lors du match aller.

«Le contexte est le suivant : on s’échauffe avant le match et je cours dans le tunnel à Highbury. J’entends soudain des bruits sourds derrière moi et Patrick crie mon nom», a rappelé dans un premier temps Neville dans l’émission The Overlap. «Il a couru derrière moi dans le tunnel et m’a dit : "tu ne donneras pas de coups de pied à nos p-tains de joueurs aujourd’hui", ou quelque chose comme ça», a-t-il ajouté, avant que Vieira ne réponde. «Durant mes neuf années passées à Arsenal, je ne t’aimais pas du tout. C’est vrai, je ne te supportais pas du tout, parce que tu donnais des coups à tout le monde, et surtout à Robert Pires quand il était là», a expliqué Vieira.