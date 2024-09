C3 : l’OL se passe de Lopes, Lovren et Akouokou, Cherki dans la liste B

L’Olympique Lyonnais retrouve la coupe d’Europe cette saison. Les Gones seront opposés à l’Eintracht Francfort, aux Rangers, l’Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabag, Besiktas et Hoffenheim dans cette nouvelle formule de la Ligue Europa. Pierre Sage avait jusqu’à 23h59 hier soir pour communiquer sa liste de joueurs pouvant disputer la compétition. L’entraîneur a décidé de se passer de quelques indésirables tels qu’Anthony Lopes, Dejan Lovren et Paul Akouokou.

D’après le média Olympique-et-Lyonnais, l’historique gardien de l’OL ne sera même pas remplaçant de Lucas Perri puisque Rémy Descamps et les jeunes Justin Bengui et Lassine Diarra lui ont été préférés. Rayan Cherki a lui été inscrit sur la liste B de l’UEFA mais il sera bien à disposition de son club. Pratique courante, ce choix a été privilégié pour permettre à un autre joueur non formé à l’OL de pouvoir disputer la C3.