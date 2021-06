Droits TV : la LFP pas satisfaite par Canal+ et beIN Sports

Alors que Canal+ avait réussi à convaincre beIN Sports de faire une offre groupée à la LFP pour s’offrir les droits télévisuels de la Ligue 1 et de la Ligue 2, cette dernière ne semble pas intéressée par l’offre proposée. Comme le rapporte aujourd’hui l’Équipe, la LFP jugerait l’offre financière de la chaîne qatarie trop faible par rapport à ses demandes.

Le quotidien sportif français évoque un chiffre global (tous les groupes réunis) de plus de 550 millions par an, somme qui pourrait atteindre 600 millions avec des bonus. Mais la LFP souhaiterait, au minimum, 600 millions sans bonus. Les négociations continuent et devraient être serrés jusqu’au bout.