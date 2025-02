Medhi Benatia justifie le mercato “à l’algérienne” de l’OM

Cet hiver, l’OM a encore frappé fort. Actif durant le mercato, le club olympien a notamment recruté Amine Gouiri (25 ans) et Ismaël Bennacer (27 ans), deux internationaux algériens qui n’ont pas tardé à faire l’unanimité du côté du Vélodrome. Interrogé à ce sujet par L’Equipe, Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, a cependant tenu à clarifier la philosophie de recrutement du club phocéen, écartant toute idée de sélection basée sur l’origine des joueurs. «On ne regarde pas la carte d’identité lors du recrutement, la considération est liée à la CAN surtout», a tout d’abord confié le dirigeant marseillais.

La suite après cette publicité

Et de poursuivre : «aujourd’hui, tout club en Europe aimerait faire un Bensebaini, un Aït-Nouri… Mais il est logique que l’international algérien ajoute ce paramètre à sa réflexion : 'je vais me sentir à la maison, je vais être accueilli ainsi, et si les résultats sont bons, l’adoption va aller très vite’». Une stratégie payante qui ne manque, par ailleurs, pas de combler les fans olympiens : «plein d’amis m’écrivent : 'on se régale déjà mais si tu commences à nous ramener des Algériens, c’est magnifique’», concluait ainsi Benatia. Rappelons, malgré tout, que l’OM ne cible pas particulièrement l’Algérie en termes de développement et exploite surtout d’autres marchés, tels que les États-Unis, l’Uruguay ou encore l’Afrique subsaharienne.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Une victoire marseillaise avec deux buts rapporte jusqu’à 603€