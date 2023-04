Des stars de Premier League réclament de l’aide pour leur addiction à la drogue

Tout ce qui gravite autour d’un footballeur professionnel n’est pas forcément que bien-être et bonheur ou synonyme de bonne santé. Depuis quelque temps, le snus, "une forme de tabac conditionné en sachets contenant une poudre de tabac, à sucer ou à chiquer" (selon la MILDECA) fait de plus en plus parler de lui dans le monde du football. Nombreux sont les joueurs à en consommer loin du rectangle vert. Dans l’avion en partance pour la Coupe du Monde au Qatar, en décembre dernier, Marcus Thuram avait par exemple été aperçu avec une boîte de snus dans la main aux côtés de Karim Benzema.

Eh bien, du côté de la Premier League, The Sun explique carrément que des stars du championnat anglais cherchent de l’aide pour combattre leur addiction à cette drogue. Certains consommeraient carrément 25 sachets par jour. Jamie Vardy (Leicester), Victor Lindelof (Manchester United) ou encore Emil Krafth ont utilisé le snus pour son supposé effet calmant, précise le tabloïd britannique. En attendant, la PFA (l’association des footballeurs professionnels) multiplie les actions de sensibilisation auprès des acteurs du ballon rond concernant les effets nocifs du snus.

