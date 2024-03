Des chants pour moquer le drame de Hillsborough entendus à Old Trafford

La rivalité entre Liverpool et Manchester United n’est plus à expliquer, et elle a pris un nouveau tournant hier à Old Trafford. Au terme d’un match à rebondissements, les Red Devils ont éliminé les Reds de la FA Cup à l’occasion des quarts de finale de la compétition (4-3). Au cours de ce match, les fans mancuniens ont entonné des chants pour moquer le drame de Hillsborough.

En effet, le Daily Mail indique que la police du Grand Manchester qu’une personne avait été mise en détention pour avoir fredonné des chants tragiques. 'Toujours les victimes, ce n’est jamais de votre faute’, 'The Sun avait raison, vous êtes des meurtriers’ ont notamment été lancés. Des chants liés aux drames Hillsborough et Heysel. «Les incidents de chants tragiques ne seront pas tolérés et seront traités avec vigueur», a répondu la fédération anglaise dans un communiqué.