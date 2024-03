FA Cup : Manchester United élimine Liverpool au terme d’un match complètement fou

Après les qualifications de Manchester City, Coventry et Chelsea, la dernière affiche des quarts de finale de la FA Cup opposait Manchester United à Liverpool. Aux prises avec les Skyblues dans la course au titre en championnat, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa et récent vainqueur de la League Cup fin février, le club de la Mersey souhaitaient briller à Old Trafford pour préserver ses chances de soulever un énième trophée. Distancé dans la course à la Ligue des Champions, le club mancunien n’avait d’autres choix que de miser sur la doyenne des compétitions anglaises pour sauver sa saison morose. Toujours diminué par les blessures, Klopp plaçait néanmoins sa confiance entre les mains de son trio de feu Salah-Nunez-Diaz tandis que Ten Hag enregistrait le retour d’Hojlund en pointe.

Collectivement au point, Manchester United réalisait une entame de match quasi-parfaite. Présents dans les duels et dans l’intensité, les hommes de Ten Hag étaient les premiers à s’illustrer aux avant-postes à l’image de cette première mèche allumée par Wan-Bissaka (2e). Puis, Rashford se distinguait à son tour en testant Kelleher (4e). Bousculé, Liverpool ne tardait pas à répondre au club mancunien via Salah dont la reprise frôlait le cadre d’Onana (9e). Tandis que les situations franches se multipliaient de part et d’autre, MU parvenait à concrétiser son temps fort. À l’affût sur un ballon relâché par Kelleher, McTominay terminait le travail en propulsant le cuir dans le but vide (1-0, 10e). Inhabituellement chahuté par son adversaire, Liverpool tentait tant bien que mal de faire front à son homologue mancunien, Kelleher enchaînant les parades décisives devant Bruno Fernandes (35e) puis McTominay (36e).

Antony sauve MU, Liverpool peut nourrir des regrets !

Laissant passer l’orage, le club de la Mersey retrouvait un second souffle. Davantage dans le coup à l’image du but refusé d’Endo pour hors-jeu (38e), Liverpool poussait pour combler son retard. À l’issue d’un gros travail de Quansah, MacAllister héritait du ballon à l’entrée de la surface et ajustait du pied droit Onana (1-1, 44e). Deux minutes plus tard, Salah doublait la mise pour les Reds (1-2, 45e+2). Basculant en tête après avoir renversé son adversaire, Liverpool revenait avec les mêmes intentions au retour des vestiaires, déterminés à enfoncer des Red Devils qui ont physiquement accusé le coup en fin de premier acte. Parvenant à se débarrasser de Varane, Nunez obligeait Onana à se coucher au sol pour détourner sa tentative (48e). Plus tranchant, Liverpool manifestait clairement son ambition de se mettre définitivement à l’abri. Présent aux 20 mètres, Szoboszlai déclenchait une lourde frappe qui trouvait sur sa route Onana (56e).

Payant les frais d’une grosse débauche d’énergie en première période, Manchester United semblait plus proche du KO tant il lui était difficile de contourner un bloc de Liverpool positionné haut sur la pelouse. Voyant son équipe au bord de la rupture et constatant la maîtrise totale de son adversaire sur le jeu, Ten Hag procédait à plusieurs changements pour tenter d’inverser la tendance. Exploitant les espaces laissées par les défenseurs mancuniens, les joueurs de Liverpool manquaient néanmoins d’inspiration aux avant-postes pour faire le break, à l’image de ce contre mal négocié par Eliott (79e). Alors que Liverpool semblait se diriger tout droit vers une qualification, Antony relançait son équipe d’une frappe en pivot (2-2, 87e). Derrière, Eliott donnait des frissons à MU en trouvant le poteau d’Onana sur un centre tir (89e). Le vent tournait en faveur de Manchester United. Le moral retrouvé, le club mancunien s’offrait même une balle de match. Trouvé par Eriksen dans la surface, Rashford croisait une frappe qui passait à quelques centimètres du poteau de Kelleher (90e+4).

Manchester United peut remercier ses entrants !

Bousculé par des Reds qui n’ont pas été en mesure de faire le break, les hommes de Ten Hag trouvaient les ressources pour recoller au tableau d’affichage grâce notamment à ses entrants. Dès lors, les deux équipes se dirigeaient vers la prolongation. Auteur d’une entrée fracassante, Antony apportait beaucoup plus d’assurance sur le front de l’attaque mancunienne. En jambes, il était d’ailleurs le premier à s’illustrer en tentant un retourné acrobatique, hors-cadre (92e). Transcendés par l’égalisation du Brésilien, les Red Devils multipliaient les assauts sur la cage de Kelleher. Décalé par Garnacho, Lindelöf s’essayait en bout de course mais trouvait le petit filet extérieur du portier irlandais (100e). Finalement, la réussite souriait à Liverpool et Eliott. Inspiré, le milieu de terrain anglais tentait sa chance et trompait Onana avec beaucoup de réussite (2-3, 105e). C’était sans compter sur le sursaut d’orgueil mancunien lors de la seconde manche. Après avoir manqué la balle de match quelques minutes auparavant, Rashford se rachetait une conduite en ajustant Kelleher depuis l’extérieur de la surface, faisant chavirer Old Trafford (3-3, 113e). Dans une fin de prolongation irrespirable, McTominay était tout proche d’offrir une victoire inespérée à son équipe. Malheureusement, l’Ecossais manquait cruellement de précision en voulant couper un centre à ras de terre de Rashford (115e). Au bout du suspense, Diallo offrait finalement la victoire aux Mancuniens au terme d’un contre éclair conclu avec brio (4-3, 120e). Ainsi, Manchester United élimine Liverpool au terme d’un match complétement fou et rejoint les demi-finales de la FA Cup.