Ukraine-Angleterre : la réaction à chaud d'Harry Kane

Auteur d'un doublé lors de la brillante victoire de l'Angleterre sur l'Ukraine (4-0), Harry Kane a passé la vitesse supérieure dans cet Euro 2020. Le buteur anglais qui a déjà inscrit trois réalisations dans la compétition, s'est réveillé au meilleur moment pour les Three Lions. Interrogé à l'issue de la rencontre, le capitaine de la sélection anglaise savourait la qualification pour les demi-finales.

« C'est une superbe performance, une belle soirée pour nous. Un quart de finale d'Euro, et une belle prestation de notre part, on est très satisfaits. C'est une belle soirée pour le football anglais. Je me sens bien, j'ai bénéficié de bonnes passes, ça fait plaisir de marquer quelques buts et remporter ce match. On est sur la bonne voie, on a fait le job ce soir, on doit continuer à s'améliorer, à travailler, pour être au top mercredi, » a ainsi décrypté Kane au micro de beIN Sports. L'Angleterre retrouvera son public à Wembley face au Danemark avec la finale en ligne de mire...