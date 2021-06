Équipe de France : Kingsley Coman a gagné des points

La suite après cette publicité

Parfois, lors d'une compétition internationale, il se passe des choses qui peuvent bousculer les certitudes d'un sélectionneur. Peut-être que l'entrée en jeu de Kingsley Coman, ce mercredi soir, contre le Portugal, fait partie de cette caste. Entré en jeu à la 66e minute à la place d'un Corentin Tolisso dont le poste n'est pas ailier droit, le Bavarois a fait du bien.

Depuis le début de la compétition, on pouvait remarquer qu'Ousmane Dembélé était le premier choix de Didier Deschamps pour amener un peu de peps à sa ligne offensive. Le Barcelonais était entré en jeu deux fois. Lors de la rencontre face à la Hongrie, l'ex du Paris SG était indisponible puisqu'il avait été autorisé à quitter le groupe France pour assister à la naissance de son enfant.

A-t-il fait bouger les choses dans l'esprit de Deschamps ?

Mais, contre cette même Hongrie, Ousmane Dembélé a dû sortir sur blessure et ensuite déclarer forfait pour la suite de la compétition. Une place dans la hiérarchie était donc déjà grattée. Alors que Didier Deschamps pensait remettre en place son 4-2-3-1 vainqueur à la dernière Coupe du Monde, on se disait que c'était enfin sa chance de débuter. Mais Corentin Tolisso était préféré pour son volume et, surtout, ses qualités défensives.

Certes, suite à son entrée en jeu, le score n'a pas évolué, mais cela ne l'a pas empêché de donner deux passes clés et, surtout, il a failli obtenir un penalty, si la VAR avait fonctionné en toute fin de match. Il a certes perdu quatre ballons (pas énorme vu son activité), mais il a surtout remporté deux duels sur trois et mis un peu de vie dans une fin de match qui semblait se tourner vers un statu quo. Peut-être le reverra-t-on rapidement... et titulaire !