Lorient-Brest : Loïc Féry crie au scandale contre l’arbitrage

La polémique autour de l’arbitrage de désenfle pas dans l’Hexagone. Ce dimanche, Lorient recevait le Stade Brestois au Moustoir à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Entreprenants, les Merlus ont eu les meilleures occasions au cours du premier acte et les Brestois pouvaient s’estimer heureux de regagner les vestiaires sur un score nul et vierge. Bousculés et inoffensifs, les hommes d’Eric Roy ont failli concéder un penalty pour une main de Chardonnet dans sa surface à la suite d’une tentative d’aile de pigeon de Bamba (28e).

Mais après consultation du VAR, l’arbitre de la rencontre Jérôme Brissard a décidé de ne pas accorder le penalty aux Lorientais. Une décision qui a eu le mérite d’agacer sérieusement Loïc Féry qui s’est immédiatement saisi de son téléphone en plein match pour se plaindre de l’arbitrage. «Cela suffit. La manière dont la VAR est utilisée est un ENORME problème. Scandale», a posté le président de la formation bretonne sur son compte X.