Bayern Munich : Vincent Kompany est en train de réussir son pari

Troisième de Bundesliga à 18 points du Bayer Leverkusen et derrière Stuttgart l’an dernier, le Bayern Munich avait livré un exercice catastrophique. À cela s’ajoute une élimination en Coupe d’Allemagne contre Sarrebruck (2-1) pensionnaire de troisième division allemande et une demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich (2-2, 2-1) où le club bavarois avait coulé en fin de partie. Une saison 2023/2024 à oublier pour le Bayern Munich et qui a donc coûté la tête du coach Thomas Tuchel qui a été remercié en fin de saison. Pour le remplacer, c’est le jeune Vincent Kompany (38 ans) qui se lançait dans un premier gros défi après des expériences à Anderlecht et à Burnley où il avait d’ailleurs été relégué de Premier League un an après avoir décroché la promotion des Clarets.

Bénéficiant de plusieurs arrivées comme Hiroki Ito (Stuttgart), Joao Palinha (Fulham) et Michael Olise (Crystal Palace) pour apporter des cartouches supplémentaires à son effectif, Vincent Kompany a vite trouvé son rythme de carburation. Débutant par quatre victoires en quatre matches et restant invaincu jusqu’à décembre, le Bayern Munich a vite pris en main la Bundesliga et a su mettre ses adversaires à distance. Mis à part une petite défaite contre Mayence (2-1), le Rekordmeister comptabilise 18 victoires et 4 nuls en 23 matches et dispose de 8 points d’avance sur son dauphin le Bayer Leverkusen et 16 unités sur l’Eintracht Francfort qui est troisième. Un solide matelas à 11 journées de la fin pour le Bayern Munich qui est nettement la meilleure attaque (69 buts inscrits) et la meilleure défense du championnat (19 buts concédés).

Quelques points noirs mais une première saison intéressante

Pour autant tout n’a pas été simple pour le Bayern Munich qui n’avait encore que 4 points d’avance sur le Bayer Leverkusen à la mi-saison. D’ailleurs, si le Rekordmeister domine le championnat, la bande de Vincent Kompany a parfois déçu dans les chocs à l’image de ces scores de parité contre le Borussia Dortmund (1-1) et le Bayer Leverkusen (1-1 et 0-0). De plus si le championnat se déroule bien sur le plan des résultats, il y a eu de vraies déconvenues sur la scène européenne avec des défaites contre Aston Villa (1-0), le FC Barcelone (4-1) et le Feyenoord (3-0) qui ont condamné la formation allemande de passer par les barrages. La double confrontation contre le Celtic Glasgow a d’ailleurs été chaotique (1-0, 1-1) et il faudra maintenant passer l’obstacle contre le Bayer Leverkusen en 1/8e de finale. C’est d’ailleurs à ce stade de la compétition que le Werkself a éliminé le Bayern Munich en Coupe d’Allemagne (1-0). Outre le résultat, des critiques sur le jeu sont revenues régulièrement au cours de la saison et la patte Vincent Kompany n’est pas encore totalement posée.

Pour autant, ce dimanche l’optimisme était clairement de la partie. Affrontant le 3e du championnat, l’Eintracht Francfort, qui avait décroché un 3-3 à l’aller, le Bayern Munich a déroulé à l’Allianz Arena. S’il a fallu attendre la fin de la première période pour que Michael Olise ouvre le score, le Rekordmeister s’est imposé 4-0 avec la manière et se présente en position de force pour la dernière ligne droite de la saison. «Il faut obtenir des résultats, c’est ce que nous avons fait. Aujourd’hui, c’était exactement comme nous le voulions. Maintenant, nous allons de l’avant. Nous restons calmes à nouveau. Peut-être que nous recevrons quelques éloges maintenant, mais cela ne fait aucune différence pour nous», a notamment souligné Vincent Kompany avant d’évoquer les critiques autour de son équipe : «je m’en fiche. Je ne fais pas ce travail pour les éloges. Je fais ce travail pour les joueurs, les supporters et le club. J’apprécie davantage quand je me concentre uniquement sur les joueurs». Thomas Müller a aussi laissé éclater sa joie après la rencontre : «à ce stade de la saison, il s’agit seulement de résultats bruts, mais bien sûr, il y a aussi un sentiment. On veut rentrer à la maison et dire : 'Wow, on a encore été bons aujourd’hui’.» Si tout n’est pas encore parfait, le Bayern Munich se montre intraitable en Bundesliga et semble bien parti pour récupérer sa couronne. Un objectif en bonne voie pour Vincent Kompany mais pas une fin en soi vu que la Ligue des Champions sera l’un des révélateurs pour le coach belge, d’autant que la finale se tient à l’Allianz Arena.