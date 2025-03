AS Roma : Mats Hummels présente ses excuses

Mats Hummels a traversé une soirée cauchemardesque. Ce jeudi soir, le défenseur de l’AS Roma a vécu un match à oublier face à l’Athletic Bilbao, en huitième de finale retour de Ligue Europa. Dès la 11e minute, l’Allemand a commis une erreur fatale : perdre un ballon dangereux au milieu de terrain avant de tenter un tacle désespéré sur Sannadi, écopant d’un carton rouge direct. Un tournant qui a précipité la chute des siens, éliminés après une prestation plombée par son expulsion (1-3).

Lucide, l’ancien joueur du Borussia Dortmund n’a pas cherché d’excuses. À l’issue du coup de sifflet final, il a pris la parole sur X, exprimant publiquement ses regrets : « je suis désolé AS Roma. Je tiens à m’excuser auprès de nos supporters et de mes coéquipiers. J’ai déçu tout le monde aujourd’hui avec une erreur tout simplement stupide et horrible. Avant, mon équipe pouvait compter sur moi lors de ces matchs, mais maintenant, j’ai foiré et j’ai coûté à tout le club le rêve de remporter la Ligue Europa. Je ne sais pas quoi dire d’autre, je suis aussi déçu de moi que vous tous. » Un gros coup d’arrêt pour le défenseur central, qui a rejoint l’Italie l’été dernier.