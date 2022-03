Bordeaux : David Guion défend Laurent Koscielny et Benoît Costil, accusés de racisme

L’entraîneur des Girondins de Bordeaux David Guion a défendu vendredi Laurent Koscielny et Benoît Costil, tous deux accusés de racisme par les Ultramarines. « On a vécu une semaine difficile, tous ensemble, je pense que le club des Girondins est le club qui a fait jouer le plus d'étrangers cette année en Ligue 1. A aucun moment le racisme peut rentrer dans le vestiaire, il ne rentrera pas dans notre vestiaire, et il n'est pas rentré évidemment », a déclaré Guion selon des propos rapportés par France Bleu Gironde.

Le coach bordelais a ensuite rappelé que l’objectif de tous les acteurs du club était le maintien. « J'ai vu les communiqués du club, des joueurs, des supporters. J'ai vu que l'objectif à tous et à Benoît Costil également, c'est le maintien. Moi c'est ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, je veux des actes forts sur le terrain, je veux des victoires », a expliqué l’entraîneur girondin. Bordeaux, qui s'est imposé vendredi en amical face à Alavés (2-1), est actuellement lanterne rouge de Ligue 1.