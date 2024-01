Ligue 1 : l’OM repris sur le fil à domicile contre Strasbourg

Ce vendredi, l’OM ouvrait officiellement la deuxième partie de saison avec la réception de Strasbourg. La première partie elle, fut plus que tumultueuse avec des résultats en dents de scie et un changement d’entraîneur avec l’intronisation de Gennaro Gattuso à la place de Marcelino. Comptant sept absents avec la CAN, le technicien italien devait d’ailleurs faire preuve d’imagination pour aligner un onze compétitif. Ainsi, le duo Aubameyang-Vitinha, qui a parfois fait des malheurs dans l’élite, était reconduit ce vendredi. Un allant offensif qui a porté ses fruits d’entrée. Sur un corner mal repoussé par la défense alsacienne, Jordan Veretout a adressé un centre précis en direction de Samuel Gigot qui n’a laissé aucune chance à Matz Sels (1-0, 2e). Le capitaine olympien était proche de s’offrir le doublé dix minutes plus tard (12e). Ce début de rencontre n’aura finalement pas duré et les visiteurs auront affiché un visage plus offensif après le premier quart d’heure. Cependant, les multiples opportunités strasbourgeoises ne se seront pas révélées suffisamment dangereuses pour les permettre d’égaliser. De plus, les coéquipiers de Kévin Gameiro se sont très vite heurtés à un manque de précision forcément handicapant pour le reste de la rencontre.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Marseille 28 18 7 7 7 4 26 19 6 Lille 28 17 7 7 7 3 21 14 7 Lens 26 17 4 7 5 5 21 17 8 Reims 26 17 -1 8 2 7 22 23 9 Strasbourg 24 18 -4 6 6 6 19 23 Voir le classement complet

Car oui, la seconde période a débuté sur les mêmes bases que la première. Plus offensif que les ouailles de Gennaro Gattuso, Strasbourg n’a pas réussi à mettre en danger suffisamment Pau Lopez. En effet, prenant sa chance à 13 reprises ce soir, le RSCA n’a cadré que 2 de ses tentatives. Face à cette incertitude offensive, Marseille a forcément eu plusieurs opportunités. Jordan Veretout a cru doubler la mise mais Marvin Senaya s’est illustré avec un gros sauvetage sur sa ligne (61e). La dernière demi-heure a été du même tonneau. Maladroits face au but, les coéquipiers de Dilane Bakwa n’ont pas su arracher l’égalisation quand l’ancien Bordelais a trouvé la barre des buts marseillais. Mais malgré leur faiblesse face au but, le destin a finalement récompensé les envies alsaciennes. Après un dégagement raté de Jonathan Clauss de la tête dans la surface, Jérémy Sebas a égalisé d’une belle reprise de volée qui est son premier but en professionnel (1-1, 90+1e). Malgré ce nul, les Phocéens restent invaincus depuis 17 matches en championnat face à Strasbourg et grimpent provisoirement à la cinquième place en attendant la rencontre du LOSC ce dimanche contre Lorient (13h). Strasbourg reste neuvième.