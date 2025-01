Luiz Felipe renforce la défense de l’OM

Il n’a fallu que quelques jours pour que la transaction se boucle en bonne et due forme. En effet, le défenseur italo-brésilien, Luiz Felipe (27 ans), s’est officiellement engagé avec l’Olympique de Marseille, paraphant un contrat d’un an et demi jusqu’en juin 2026. Défenseur expérimenté qui a fait les beaux jours de la Lazio pendant plusieurs saisons, le natif de Colina près de São Paulo devient la première recrue hivernale des Phocéens, alors que le duo composé de Medhi Benatia et Pablo Longoria s’était donné comme mission de renforcer l’arrière-garde marseillaise. Roberto De Zerbi l’avait lui-même annoncé dimanche : «nous sommes très heureux car Luiz Felipe est un bon joueur pour nous, au niveau de son caractère, de sa qualité et de son expérience. Il a une grosse personnalité, suffisante je pense pour jouer dans ce stade incroyable. Puis avec sa mentalité et son attitude, il va pouvoir nous apporter, c’est une bonne chose»

Son arrivée à Marseille était prévue ce lundi et après avoir passé les traditionnels examens médicaux et signé les derniers papiers réglementaires, l’Olympique de Marseille a pu annoncer la bonne nouvelle à ses supporters : «l’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Luiz Felipe Ramos. International italien âgé de 27 ans, le défenseur s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale», est-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site du club marseillais. Avec la situation plus qu’incertaine de Lilian Brassier, le déclassement de Bamo Méïté, la mise au placard de Chancel Mbemba, et les états de forme disparates de Derek Cornelius et Leonardo Balerdi, l’OM avait plus que jamais besoin d’un défenseur central confirmé.

Le profil parfait

Ce weekend, la rédaction de Foot Mercato vous avait proposé une large présentation de Luiz Felipe. De concert avec Pablo Longoria, Medhi Benatia a pu faire jouer ses réseaux italiens afin de trouver le profil idéal : un joueur expérimenté à moindre coût. Il est vrai que Luiz Felipe coche beaucoup de cases recherchées par l’OM pour renforcer sa défense. Mesurant 1m87 pour 85 kilos, l’international italien a de bons pieds, un grand dynamisme, une énergie compétitive, mais surtout, une très forte confiance en ses propres capacités. Sa progression a été fulgurante en tant que défenseur central au physique longiligne et très dynamique, capable également de jouer au poste d’arrière droit et d’arrière gauche ponctuellement. Axial gauche dans une défense à 3 à ses débuts, il est devenu axial droit dans une défense à 4 aux côtés de Francesco Acerbi par la suite.

Très polyvalent avec une solide capacité d’adaptation, Luiz Felipe a une bonne technique individuelle et est aussi habile dans la mise en place du jeu, ce qui explique pourquoi son rôle a été prépondérant dans le 3-4-2-1 à plat de Simone Inzaghi, qui a tout fait pour le ramener ensuite à l’Inter Milan, puis dans le 4-3-3 de Maurizio Sarri. Fort à la récupération et solide en intervention, il a reçu peu de cartons jaunes en Italie, seulement 39 en 144 matchs avec la Lazio, auxquels il faut ajouter une seule expulsion. Artisan des victoires en Coppa en 2019 et en Supercoppa en 2017 et 2019, Luiz Felipe, qui dit s’inspirer de Thiago Silva, David Luiz et Paolo Maldini comme modèles, a finalement quitté la Lazio Rome à la fin de son contrat en 2022 pour rejoindre par la suite le Betis puis Al-Ittihad. Souvent blessé en Arabie saoudite, Luiz Felipe a rompu son contrat à l’amiable il y a quelques semaines et a donc rebondi à Marseille gratuitement, malgré des intérêts de la Juventus, du Napoli et de l’Inter.