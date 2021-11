Tigres : l'énigme Florian Thauvin commence à faire jaser...

Le 25 septembre, Florian Thauvin (28 ans) quittait la pelouse de l'Universitario la tête basse lors de Tigres-UNAM (0-0, 10e journée de Liga MX). Son club annonçait dans la foulée une lésion musculaire à la jambe droite et une absence estimée de deux à trois semaines. Seulement, voilà, depuis, l'attaquant n'a toujours pas fait son retour sur les terrains ce que regrette son coach Miguel Herrera. «J'ai parlé avec Florian et je lui ai dit : "pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais fatigué ?" Il m'a dit : "ça faisait longtemps que je ne me sentais pas aussi bien, j'ai forcé et je me suis blessé"», a-t-il récemment confié à Futbol al Dia sur Multimedios Television.

Pourtant, le champion du monde 2018 suit un traitement spécifique nommé Red Light Therapy mené par le physiothérapeute Leonardo Gonzalez pour revenir au plus vite sur le pré. Mais, pour l'heure, il n'y a aucun résultat visible et, alors qu'il était attendu à l'entraînement en ce début de semaine, il n'y a toujours pas de trace de lui, comme l'explique La Aficion. Et cela commence quelque peu à déranger au sein de la direction de l'écurie de Monterrey, qui n'a pas hésité à lui offrir un confortable salaire (estimé à environ 5 M€ par an).

Une récupération qui interroge...

Selon certains échos, CEMEX, principal actionnaire du club, ne comprend pas cette absence prolongée de la recrue phare et aimerait avoir des éclaircissements à ce sujet. Les patrons du club mexicain comptaient en effet sur l'ancien Marseillais, arrivé libre à l'issue de son bail phocéen, pour prendre la relève d'André-Pierre Gignac (35 ans). Et ils sont pour l'instant assez déçus du retour sur investissement, puisque le natif d'Orléans, depuis son retour de Jeux Olympiques de Tokyo très décevants, ne compte que sept apparitions en Liga MX (quatre titularisations) pour un but et un carton rouge.

Après 16 journées de saison régulière dans ce tournoi Apertura 2021, les Tigres pointent à la 4e place et sont assurés de participer aux play-offs. Un moment crucial de la saison pour lequel Miguel Herrera aurait bien besoin de l'aide de l'international tricolore (10 capes, 1 but), ravi de ses premiers pas outre Atlantique. «Je me sens très bien. Ç'a été un grand changement dans ma vie. Avant, j'étais en Europe, il y a beaucoup de choses qui changent : la langue, la mentalité, le football, mais je suis très heureux au Mexique. J'aime la ville, l'équipe et la manière dont on m'a reçu», expliquait-il lors d'une conférence de presse en septembre. Sur le terrain, pour l'instant, c'est autre chose...