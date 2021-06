PSG : ça bouge pour Alphonse Aréola et Sergio Rico !

La suite après cette publicité

Le marché des gardiens agite bien souvent le PSG. Il y a quelques saisons déjà, les pensionnaires du Parc des Princes avaient dû gérer la cohabitation entre Salvatore Sirigu et Kevin Trapp, puis celle entre l'Allemand et Alphonse Aréola. Ensuite, Thomas Tuchel avait dû trancher entre le Français et Gianluigi Buffon. Ces deux dernières années, aucun débat puisque Keylor Navas s'est emparé de la place de numéro un. Et c'est dans un climat serein qu'il a travaillé aux côtés de sa doublure Sergio Rico.

Mais cet été 2021, le club de la capitale va devoir à nouveau gérer la cohabitation entre deux portiers prétendant chacun à une place de numéro un. Alors qu'il a prolongé son bail jusqu'en 2024 en avril dernier, Navas va être en concurrence avec Gianluigi Donnarumma. Libre depuis la fin de son aventure à l'AC Milan, l'Italien, qui va signer 5 ans, va bien rester à Paris cette année. Un prêt avait été évoqué, mais il n'en sera rien. Une arrivée qui va donc redistribuer les cartes.

Des touches pour Aréola et Rico

Outre Keylor Navas, qui devra composer avec un concurrent de taille, les autres gardiens parisiens vont être impactés. Sergio Rico en tête. Numéro deux, l'Espagnol sera quoi qu'il arrive devancé par Navas et Donnarumma dans l'esprit de Mauricio Pochettino. Descendre encore dans la hiérarchie ne semble pas être, a priori, une option pour le joueur sous contrat jusqu'en 2024. Prêté à Fulham l'an dernier, Alphonse Aréola, lui, n'entre pas dans les plans de l'écurie francilienne depuis un moment. Et justement, quelques clubs sont prêts à voler à la rescousse de ces portiers.

Selon le média grec SportFM, l'Olympiakos est intéressé par Rico et Aréola. Concernant le champion du monde tricolore, d'autres écuries sont sur le coup à l'image du Celta Vigo et de Lille. Proposé aussi à la Roma, il ne devrait pas rallier l'Italie, Mourinho préférant miser sur Rui Patricio. Le PSG, qui a donc sept portiers encore sous contrat dont Bulka ou encore Innocent, va encore animer le mercato des gardiens. Une vieille habitude pour les Franciliens.