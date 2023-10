Espagne (F) : l’incroyable retour de Jenni Hermoso en sélection après l’affaire Rubiales

De retour pour la première fois avec la sélection espagnole depuis l’affaire du baiser forcé avec l’ex-président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales, qui a démissionné par la suite, au soir du sacre mondial, le 20 août dernier, Jenni Hermoso (33 ans) a marqué la soirée. La numéro 10 espagnole a offert la victoire ce vendredi à la Roja face à l’Italie (1-0), en Ligue des Nations féminine.

La milieu de terrain, qui n’avait pas pris part au dernier rassemblement de l’Espagne en septembre dernier, est entrée en jeu à la 68e minute du match et a donc donné la victoire à son pays. «Quelle meilleure joie que d’arriver, de se sentir bien et de marquer le but de la victoire. Maintenant, je ne peux que sourire (…) La vie vous offre parfois de petits cadeaux et grâce à tous ceux qui nous ont soutenus pendant tout ce temps, j’ai retrouvé le plaisir de jouer au football aujourd’hui», a-t-elle déclaré après la victoire. Retour gagnant pour la meilleure buteuse de l’histoire de la Roja.