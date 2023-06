Wolverhampton : Joao Moutinho et Diego Costa vont partir

La suite après cette publicité

A l’orée de la fin de saison, plusieurs joueurs en fin de contrat s’apprêtent à quitter leurs clubs respectifs dans quelques semaines. Du côté de Wolverhampton, ils sont trois à voir leur bail expirer à la fin du mois : Joao Moutinho, Diego Costa et Adama Traoré. Pour les deux premiers cités, leur aventure prendra fin dans 27 jours. Utilisé à 37 reprises, l’ancien de l’AS Monaco a été salué par le directeur sportif des Wolves Matt Hobbs dans un communiqué : «Dans notre succès au cours des quatre ou cinq dernières années, il a joué un rôle déterminant. Donc, il part maintenant avec rien d’autre que les remerciements du club de football. Tout ce qu’il fait est méticuleux. Il a montré à beaucoup de jeunes joueurs ce qu’il faut faire pour prendre soin de soi et avoir une bonne carrière dans le football. Lorsqu’il est arrivé au club pour la première fois, il a joué un rôle important dans le changement de culture, en raison de son éthique de travail et de la façon dont il s’est débrouillé avant et après l’entraînement. Il a définitivement élevé les niveaux et les attentes des joueurs eux-mêmes.»

Alors que Diego Costa a aussi été remercié pour «tout ce qu’il a fait au cours de la saison», Hobbs a dévoilé les plans des treizièmes de Premier League au sujet d’Adama Traoré. Auteur de 3 buts en 40 apparitions cette saison, l’ancien du Barça est en fin de contrat en juin mais sa direction souhaite le prolonger : «Comme l’a dit le manager lors de ses conférences de presse récemment, Adama est un joueur que nous aimerions garder et nous lui parlons toujours. Il est maintenant en fin de contrat, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de possibilité de parvenir à un accord, donc les conversations se poursuivront. Il a probablement gagné le droit de comprendre ce qui se passe d’autre. C’est un gars formidable, toujours joyeux et amical, donc à tous les niveaux, nous aimerions le garder. Parfois, ce n’est pas possible, mais nous essaierons certainement. Nous espérons que nous pourrons parvenir à un accord, mais voyons ce qui se passera au cours des prochaines semaines.»

