Le jugement de Rolland Courbis sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le mauvais match de Kylian Mbappé sur la pelouse de Saint-Etienne mercredi soir fait réagir. Peu en réussite dans ses choix et ses dribbles, l'attaquant de 22 ans du PSG a de nouveau prouvé malgré lui qu'il traversait une période plus difficile. Sur l'antenne de RMC, l'ancien entraîneur Rolland Courbis s'est montré sévère, tout en pointant du doigt les nombreuses blessures qui altèrent le niveau de Mbappé.

« Je ne suis pas surpris qu’actuellement il puisse être très moyen. Il suffit de remonter à dix mois, pour ne pas dire douze ou treize pour voir que depuis il va de blessure en blessure. C’est toujours “Mbappé revient”, “Mbappé redémarre”… donc là il va falloir prendre des décisions, reprendre à zéro. Là on n’a plus un Mbappé qui régresse mais un Mbappé qui ne ressemble plus à rien. Il faut voir ce qui s’est passé avec ses blessures, l’appréhension de la rechute. En plus c’est un footballeur-sprinteur, ce qui est une catégorie très rare chez les grands joueurs. Il ne faut pas lui couper la tête, il ne faut pas se mettre à sa place, mais réaliser le nombre de blessures qui le touche », a-t-il déclaré.