Napoli : Victor Osimhen a tranché le débat du GOAT

Durant cette trêve internationale, les plus grands joueurs du monde retournent dans le pays natal pour représenter leur sélection nationale et c’est le cas du buteur de Naples, Victor Osimhen. Appelé bien évidemment par le sélectionneur José Peseiro, il a accordé un entretien au site nigérian Kortyeo dans lequel il donne son avis dans le débat du plus grand joueur de football de tous les temps.

En effet, ce sujet donne souvent des discussions houleuses entre les passionnés du ballon rond et si le duel se joue très souvent entre le Portugais Cristiano Ronaldo et l’Argentin Lionel Messi, au sein des jeunes générations, Victor Osimhen opte, plutôt logiquement, pour une troisième légende, Diego Maradona, idole à Naples : «Pour moi, Maradona est le plus grand de tous les temps, personne d’autre ne pourra jamais faire quelque chose de comparable à Naples», a alors précisément détaillé l’attaquant international nigérian.