Peter Bosz veut réussir à l'OL

Interviewé par le journal Le Progrès, le coach de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz a évoqué son envie de réussir avec le club rhodanien. Le technicien hollandais de 58 ans, qui est engagé avec les Gones jusqu’en juin 2023, a expliqué que, malgré la triste saison lyonnaise, il allait continuer de tout donner pour réussir son passage à Lyon.

« On va tout faire pour arriver là où l’OL doit être. C’est un challenge énorme pour moi de réussir ici. Après quatre semaines, j’ai dit que c’était mon job le plus difficile jusque-là. J’ai tellement envie d’avoir du succès dans ce club. J’étais très motivé depuis le départ. Et je le suis toujours », a déclaré Bosz qui a terminé huitième de Ligue 1 et qui ne disputera donc pas de coupe d’Europe la saison prochaine.