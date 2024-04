L’Ajax pense à Xavi !

Xavi reste campé sur ses positions. Malgré les rumeurs annonçant un éventuel revirement de situation, le coach du FC Barcelone a récemment confirmé qu’il allait bien rendre son tablier à la fin de la saison. «Je suis très reconnaissant pour les mots de soutien à mon égard et à l’égard du staff. Il y a de la confiance et de l’amitié avec le président, avec Deco, mais cela ne change rien. Je pense à ce qui est le mieux pour le club et j’insiste sur le fait que la décision est là et que cela ne change rien.»

Bientôt libre sur le marché, Xavi serait toutefois davantage tenté à l’idée de faire une année sabbatique plutôt que de reprendre un club. Mais Sport révèle que l’Ajax Amsterdam pourrait tenter de faire changer d’avis Xavi. Avec le départ programmé du coach John van’t Schip, les Lanciers sont à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine et le Catalan figure donc sur leur liste. Mais pour le moment, il ne s’agit que d’un nom couché sur une feuille, aucun contact n’a été établi avec le technicien blaugrana.