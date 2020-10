PSG - Dijon : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain, mais surtout Thomas Tuchel, ont vécu des dernières heures difficiles. La défaite face à Manchester United en milieu de semaine sur la pelouse du Parc des Princes a clairement fragilisé l'entraîneur allemand, mais aussi certains joueurs, comme Kylian Mbappé, Idrissa Gueye ou même Danilo Pereira, auteur d'une prestation plutôt médiocre. Tout ce beau monde aura à cœur de se refaire dès ce soir, à 21h, face à Dijon.

Un adversaire idéal pour se rassurer et retrouver le chemin de la victoire, sur le papier du moins. Les Bourguignons affichent ainsi un bilan catastrophique, avec un statut de lanterne rouge et deux petits points pris en sept journées. Trois défaites en trois déplacements par ailleurs. Autant dire que le PSG, sur une série de cinq victoires en Ligue 1, part avec une étiquette de favori incontestable. On rappelle cependant qu'il y a pile un an environ, les Dijonnais avaient battu le PSG (2-1) au Gaston Gérard.

Tuchel va encore devoir bricoler

Entre absences forcées (Di Maria, Kurzawa, Bernat, Gueye, Paredes, Icardi, Verratti et Kehrer) et rotation d'effectif, Thomas Tuchel devrait aligner une équipe bien remaniée. Sergio Rico devrait démarrer la rencontre dans les cages, avec un quatuor Bakker-Diallo-Marquinhos-Dagba devant lui. Dans l'entrejeu, les recrues Danilo Pereira et Rafinha devront défendre et créer du jeu, avec devant elles, un trio composé de Draxler, Neymar et Pablo Sarabia. Enfin, Moise Kean est attendu à la pointe de l'attaque.

En face, Stéphane Jobard a lui aussi quelques absents, mais va pouvoir compter sur une équipe plus ou moins titulaire. Allagbé sera présent dans les cages, protégé par le duo Ecuele Manga - Panzo. Sur les côtés, on retrouvera Ngonda et Chafik. Le trio du milieu sera composé de Lautoa, Diop et Ndong, avec Chouiar en soutien des deux attaquants qui devraient vraisemblablement être Baldé et Konaté.