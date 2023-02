OL : Franck Passi, un homme de l’ombre dans la lumière

D’un Olympique à l’autre. Le 9 octobre dernier, l’Olympique Lyonnais a officialisé l’arrivée de Laurent Blanc au poste d’entraîneur principal. Mais le Cévenol n’est pas venu seul entre Rhône et Saône. En effet, Philippe Lambert et Franck Passi l’accompagnent dans cette nouvelle aventure. Le premier est préparateur physique, le second est son adjoint. Un rôle qu’il a déjà occupé par le passé, notamment du côté de l’Olympique de Marseille. Après une carrière de joueur qui l’a menée à Marseille, Toulouse, Monaco ou encore Bolton, l’ancien milieu de terrain a souhaité poursuivre dans le milieu du ballon rond en devenant coach.

En 2001, il a débuté cette nouvelle carrière en Espagne, au SD Compostelle. Recruté en tant qu’adjoint, il a occupé ce rôle jusqu’en 2004 avant d’assurer l’intérim quelques rencontres en fin de saison. De retour en France, il fait un bref passage à l’AS Cannes avant d’intégrer la cellule de recrutement de l’OM en 2006. C’est à ce moment-là que débute sa longue histoire d’amour avec l’écurie phocéenne. Adjoint d’Elie Baup, de José Anigo puis de Marcelo Bielsa et Michel par la suite, celui que l’on surnomme "El Local" a assuré l’intérim quand les entraîneurs ont été remerciés. En 16 rencontres dirigées, il a obtenu 6 victoires, 5 nuls et 5 défaites.

Plus qu’un adjoint

Après l’arrivée de Rudi Garcia, Passi a quitté l’OM pour de bon et à l’amiable en décembre 2016. Puis, il a rejoint Lille en février 2017 avec l’objectif de remettre l’équipe sur de bons rails et préparer l’arrivée de Marcelo Bielsa la saison suivante. Sur le banc durant 15 rencontres (7 victoires, 2 nuls, 6 défaites), il a quitté le nord en fin de saison en refusant d’occuper le poste d’adjoint offert par El Loco. Deux ans plus tard, en 2019, il a accepté cette mission à Monaco, où il devait seconder Thierry Henry. Mais son aventure a été de courte durée. En 2020, il a rebondi au Chamois Niortais, qu’il a quitté rapidement pour suivre Laurent Blanc à Al Rayyan au Qatar.

Un poste qu’il a occupé jusqu’au limogeage de Blanc en 2022. Quelques mois plus tard, ils se sont retrouvés à Lyon, où ils tentent de relancer la machine. Dimanche dernier face à Lens, Franck Passi a d’ailleurs retrouvé une place de numéro 1 suite à l’absence de Laurent Blanc, malade. Mais ce n’était pas un problème pour le natif de Bergerac, présent en conférence de presse mercredi. «J’ai appris que je serai sur le banc le matin du match, quand Laurent a eu son problème. Dans la mesure où l’on prépare beaucoup de choses ensemble, j’ai pris ça normalement. L’équipe et le plan de jeu étaient faits. Il fallait juste maintenir le bateau.»

Passi pilote l’OL

Et il l’a fait puisque les Gones se sont imposés 2 à 1. Un succès collectif qui n’est pas le sien puisqu’il a échangé avec Blanc via un autre membre du staff et a suivi ses conseils. «J’ai passé tout le match debout. C’est un exercice que j’ai déjà fait par le passé. Le tout, c’est de respecter les consignes données avant par le coach (…) Je suis l’adjoint. Laurent Blanc est le coach. Quand je parle avec les joueurs c’est par rapport aux idées de Laurent qui sont bien déterminées et par rapport à nos échanges. Donc il n’y a pas d’ambiguïté aucune.»

Du côté des joueurs justement, les échos concernant Franck Passi, qui a connu Le Président lors de sa formation à Montpellier, sont plutôt bons. «C’est quelqu’un de très cool. Il communique et échange bien avec les joueurs», nous a-t-on confié à l’OL. Un discours qui rejoint celui tenu à son sujet à l’Olympique de Marseille, où on en garde un bon souvenir de manière générale nous assure-t-on. A présent à Lyon, Franck Passi trace sa route avec toujours la même passion et la même envie, lui qui est sorti de l’ombre de Laurent Blanc ces derniers jours pour piloter l’OL. Une mission taillée pour lui.