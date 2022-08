OM - Reims : les compositions probables

La suite après cette publicité

Oublier une préparation estivale plus que contrastée, à la fois sur le terrain mais également en coulisses, voici l'objectif de l'Olympique de Marseille qui accueille, ce dimanche à 20h45, le Stade de Reims pour le compte de la première journée de Ligue 1. L'occasion pour les hommes d'Igor Tudor, successeur discuté de Jorge Sampaoli, de rassurer les supporters marseillais, attendus en nombre à l'Orange Vélodrome. Dauphin du PSG la saison passée, le club olympien aura, en effet, à cœur de se relancer après un été agité et un contexte de tensions.

Une tâche qui ne s'annoncera cependant pas des plus simples face au Stade de Reims. Douzièmes lors de l'exercice 2021-2022, les Rémois ont connu une présaison mitigée sur le plan comptable avec trois victoires (SK Lommel, Auxerre et Metz), deux défaites (Paris 13 Atlético et Villarreal) et un nul contre Sassuolo. Pas de quoi freiner les ardeurs champenoises ni celles d'Oscar Garcia, déterminé à frapper un grand coup pour lancer la saison des siens : «nous allons tout faire pour tenter de battre l’OM. Le contexte a changé, les joueurs ne sont plus les mêmes, tout est différent […] aujourd’hui, on ne regarde plus le passé mais on se concentre plutôt sur nos forces actuelles. Nous avons à cœur de bien démarrer la saison», a-t-il ainsi rappelé en conférence de presse.

L'OM de Tudor doit déjà se réveiller !

Pour cette rencontre, l’Olympique de Marseille ne pourra pas compter sur son gardien numéro 1, Pau Lopez, blessé au psoas. Dès lors Igor Tudor, également privé de Duje Caleta-Car et Pape Gueye suspendus, devrait opter pour un 3-4-2-1 où Ruben Blanco débutera dans les cages marseillaises. Devant lui, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leo Balerdi formeront la défense à trois. Bien aidés par Jonathan Clauss et Nuno Tavares, alignés dans des rôles de pistons, Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi sont pressentis pour composer le milieu de terrain. Devant, Arkadiusz Milik pourrait quant à lui débuter, soutenu par le duo Payet-Gerson.

Privé de Thomas Foket, Nathanaël Mbuku, Jens Cajuste ou encore la recrue phare du mercato, Junya Ito, Oscar Garcia pourrait lui débuter dans un 3-4-1-2. Dans les buts, Patrick Pentz devrait officier, après le départ de Predrag Rajkovic à Majorque. Gravillon, Faes et Abdelhamid formeront, de leur côté, le trio défensif. Dans les couloirs, Agbadou et Locko accompagneront Munetsi et Matusiwa, annoncés titulaires dans l'entrejeu. Dans un rôle de numéro 10, Zeneli devrait lui alimenter un duo offensif composé de Van Bergen et Touré.

