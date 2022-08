Nice : accord total pour le prêt d'Alexis Claude-Maurice à Lens

Alexis Claude-Maurice va découvrir un troisième club dans sa jeune carrière. Après Lorient et Nice, son transfert sur la Côte d'Azur avait rapporté 13 M€ au club breton en 2019, il rejoint le RC Lens en prêt jusqu'à la fin de la saison. En effet, selon nos informations, un accord total vient d'être trouvé entre les deux clubs pour le prêt du milieu offensif dans le Nord de la France.

Claude-Maurice a joué 62 rencontres avec les Merlus (19 réalisations et 5 passes décisives) et 75 avec les Sang et Or (7 buts et 9 dernières passes), un bilan plus qu'honorable pour le Français. Sa polyvalence (ailier, milieu offensif) et ses qualités techniques s'inscrivent parfaitement dans le jeu prôné par l'entraîneur lensois.