Real Madrid : Vinicius Jr ne doute pas de lui

Arrivée en provenance de Flamengo, il y a deux ans maintenant, Vinicus peine encore à gagner en régularité. Capable du bon comme du moins bon, le jeune ailier de 20 ans subit logiquement la pression et les critiques des supporteurs madrilènes.

Dans un entretien accordé à AS, le numéro 20 du Real Madrid est revenu sur sa combativité et sa principale force : la confiance. « Je dirais que ma plus grande force est de toujours avoir les idées claires. Je n'abandonne jamais, jamais. Je reste toujours fort dans ce dont je suis convaincu. » Souvent critiqué pour son déchet technique et ses imprécisions, le Brésilien estime que cela fait partie de son jeu. « Ma nature audacieuse aide l'équipe quand nous perdons ou quand nous gagnons. Je n'ai pas peur de perdre la balle ou de jouer librement. Je serai toujours comme ça pour que les gens croient en moi. » Cette saison, Vinicius manque encore d'efficacité puisqu’il a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en championnat.