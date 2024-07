Marco Reus devrait rebondir dans un championnat inattendu

Après 12 ans de bons et loyaux services au Borussia Dortmund, Marco Reus va changer d’air. Le milieu offensif a quitté les Marsupiaux cet été, à la fin de son bail. Le joueur de 35 ans avait disputé son dernier match sous les couleurs jaune et noir, lors de la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Real Madrid : «Une période extraordinaire se termine cet été. Le Borussia Dortmund et son capitaine de longue date Marco Reus ont convenu d’un commun accord de ne pas prolonger le contrat, qui expire à la fin de la saison. Le natif de Dortmund a porté le maillot noir et jaune de son club de jeunes pendant douze ans, depuis son retour en 2012», indiquait le communiqué de Dortmund. Un départ qui s’est fait non sans émotion après des dizaines de saisons sur les bords de la Rhur.

Marco Reus avait publié un message sur X, où il avait fait ses adieux aux supporters du BVB et aux dirigeants : «Chers fans, merci beaucoup pour tout ce que vous m’avez apporté depuis le premier jour ! Nous avons grandi ensemble au fil des années et avons enduré tous les hauts et les bas, et je veux juste vous remercier ! Je serai toujours l’un de vous», a d’abord indiqué l’Allemand, avant de conclure. «Il est désormais temps d’enlever le maillot jaune et noir. Une nouvelle aventure m’attend. Je porterai toujours ces couleurs dans mon coeur et vous soutiendrai partout». Restait à savoir où il rebondira. Et après plusieurs mois de calme plat sur le marché des rumeurs, l’avenir de Marco Reus pourrait être enfin scellé du côté des Etats-Unis et de la MLS.

Le projet fou des LA Galaxy

Mais selon les informations d’ESPN, tout semble boucler désormais pour l’avenir de Marco Reus. En effet, les Los Angeles Galaxy sont en négociations avancées pour signer l’ancien milieu offensif du Borussia Dortmund et de l’Allemagne. Alors que les premières informations sorties mercredi indiquaient que les Galaxy était sur le point de signer Reus, une source ayant une connaissance directe des plans du Galaxy, a temporisé en affirmant à ESPN qu’il y avait encore du travail à faire. Si l’accord est conclu, Reus rejoindrait une attaque solide qui compte déjà Riqui Puig, Gabriel Pec, Dejan Joveljic et Joseph Paintsil. Pour rappel, l’international allemand avait déjà été approché par le club de St.Louis City, qui compte déjà dans ses rangs l’ancien gardien du BVB Roman Bürki et l’ancien dirigeant d’Hoffenheim et de Fortuna Düsseldorf Lutz Pfannenstiel, qui occupait le poste de directeur sportif de St.Louis. Mais Reus a désormais pour objectif de rejoindre le Galaxy.

Le Los Angeles Galaxy veut prendre un nouveau virage. Après l’ère David Beckham (2007-2012), les Galácticos ont traversé une période compliquée, enchaînant les résultats décevants en MLS. Pour remédier à cette situation et donner un boost à leur franchise, les Américains visent le recrutement de stars européennes. Pour entourer au mieux Marco Reus, qui est la star inscrite tout en haut de la liste, le LA Galaxy semble également vouloir attirer un autre joueur de renom, Robert Lewandowski. Ma franchise californienne veut reformer le duo si performant au Borussia Dortmund il y a plus de 10 ans. Les deux amis pourraient de nouveau jouer ensemble, mais pas cette année. Le Polonais possède un contrat jusqu’en 2026 avec le Barça. La MLS est une destination qui pourrait plaire à l’attaquant. Avant la pandémie de coronavirus, le Polonais avait déclaré que l’idée de jouer en MLS «était bien ancrée dans mon esprit». Marco Reus, première pierre d’un nouveau projet à l’accent de la Ruhr ?