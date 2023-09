PSG, OL : le message poignant de Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Transféré au Paris Saint-Germain en échange de 50 M€ (bonus compris), Bradley Barcola a vécu un début de mois de septembre très agité. Fortement critiqué pour avoir choisi de quitter son club formateur à seulement 20 ans, l’ailier a porté pour la première la tunique parisienne dimanche soir… dans le stade de l’Olympique Lyonnais (1-4). Hué, insulté, conspué par le public du Groupama Stadium, le néo Parisien avait également reçu une pique de la part de la direction rhodanienne à l’issue du match.

«Les supporters ont raison. Notre projet est bâti sur le centre de formation, et quand on sort du centre de formation, ce n’est pas pour rester deux ans dans le club. On reste quatre ou cinq ans, on est fiers du maillot, et après, on va faire une carrière européenne…Le club passe avant tout. On l’a vendu, mais c’est parce qu’il avait une envie de départ et c’est pour ça que je dis que le club est au-dessus de tout. On est ici pour jouer avec envie pour l’OL, c’est ça le projet», avait déclaré le président exécutif Santiago Cucci. Deux jours plus tard, Barcola est enfin sorti du silence sur son compte Instagram pour répondre à ces attaques. Et ses premiers mots sont logiquement adressés à l’OL.

Barcola pas rancunier envers l’OL

« Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, ça n’a pas été facile de trouver les mots. C’est dur de faire la part des choses sur le coup, mais c’est plus clair aujourd’hui. À l’OL en tant que club, au staff, entraineurs, éducateurs, mes anciens coéquipiers et tous les supporters qui font la part des choses, merci pour tout. C’est aussi grâce à vous si j’ai pu arriver où j’en suis aujourd’hui. Mes choix n’enlèveront jamais ma gratitude, j’ai passé plus de 13 ans au club, à l’Académie, à donner le meilleur de moi-même quotidiennement, et ça ne s’oublie pas. »

Pas rancunier envers les Gones, le jeune attaquant a également eu un mot pour son nouveau club et ses nouveaux coéquipiers. « Au PSG, à mes coéquipiers, aux supporters parisiens, merci de me faire sentir le bienvenu, j’en dis peu, mais ça compte énormément pour moi. Je n’ai jamais été bon dans les longs discours, je préfère peu de mots sincères donc on va s’arrêter là. Place au terrain maintenant. » Avec Paris, ce sera le 15 septembre prochain lors de la réception de Nice au Parc des Princes.