Karim Benzema lâche un indice sur sa future destination

Karim Benzema se trouve plus que jamais sous le feu des projecteurs. Sur une dynamique incroyable depuis plusieurs semaines, l'attaquant du Real Madrid enchaîne les prestations probantes et, surtout, affole les compteurs en club et en équipe de France. Encore buteur cette semaine en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk (5-0), l'international tricolore en a profité pour inscrire son deuxième but de la saison dans la prestigieuse compétition continentale. En Liga, Benzema a déjà trouvé à neuf reprises le chemin des filets, distillant également sept passes décisives.

Des statistiques étourdissantes qui propulsent légitimement le principal protagoniste parmi les favoris au Ballon d'Or France Football. Si l'ancien Lyonnais a souvent évoqué son rêve de glaner un jour ce prestigieux trophée, ce dernier s'est penché pour la première fois sur son avenir dans une interview accordée à ESPN. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec la Casa Blanca, le buteur madrilène rayonne et semble plus épanoui que jamais malgré des affaires extrasportives qui occupent l'espace médiatique ces dernières heures.

Karim Benzema ne ferme pas la porte à la MLS

Interrogé sur son avenir à l'issue de son bail à Madrid, le natif de Lyon a expliqué qu'il souhaitait profiter au maximum de sa carrière. « Je prends année après année. Tant que j'ai ce désir, cette joie et que j'aime le football, je continue. Je ne regarde pas l'âge ou ce qui se passe. Tout dépend de ce que je ressens physiquement. Je ne le forcerai jamais. J'ai 33 ans, j'aurai 34 ans en décembre. Je continue à jouer, je me sens de mieux en mieux, donc je dois continuer. Et en profiter au maximum, » confie ainsi le numéro 9 des Merengues. Extrêmement lucide sur ses capacités physiques, Karim Benzema ne se refuse rien.

Pas même, pourquoi pas, effectuer une pige aux États-Unis et découvrir la MLS. Des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi ou encore Gonzalo Higuain n'ont pas hésité à tenter l'expérience nord américaine. Une possibilité pour KB9 ? « J'aime les États-Unis. Le football s'améliore de plus en plus là-bas. Mais est-ce que je vous dis que je signerai là-bas ? En ce moment, je suis à Madrid, » lâche le récent vainqueur de la Ligue des Nations. Le suspense reste donc entier sur l'avenir de Karim Benzema...