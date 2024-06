Allemagne : le coup de gueule de Joshua Kimmich contre le racisme

Alors que l’Euro 2024 se tiendra à partir du 14 juin prochain en Allemagne, la pression monte tout doucement du côté du pays hôte. Disposant encore de beaucoup de détracteurs au pays, la sélection allemande a vu un évènement toucher son environnement. Le 5 juin prochain, un documentaire intitulé "Unité, droit et diversité" sera diffusé sur la chaîne ARD et traitera des changements au sein de la sélection allemande au cours des dernières années. Un sondage lié à ce documentaire a été publié et parmi les réponses proposées, il y avait "je pense qu’il serait préférable que davantage de joueurs nationaux blancs jouent à nouveau dans l’équipe nationale allemande". 21% des votants ont répondu à l’affirmative.

En conférence de presse, Joshua Kimmich a tapé du poing sur la table et a critiqué le sondage et les pensées racistes qui l’entourent : «ce n’est pas encore un gros problème dans l’équipe mais bien sûr, nous sommes au courant de cette enquête. Tous ceux qui ont grandi autour du football savent que c’est un non-sens absolu. Le football est un bon exemple de la façon dont on peut unir différentes nations, couleurs de peau et religions. Et c’est exactement ce dont il s’agit pour nous. Beaucoup de mes coéquipiers me manqueraient beaucoup s’ils n’étaient pas là. Je pense que c’est absolument raciste. Il n’y a pas de place pour ça du tout. Si l’on pense au fait que nous sommes sur le point d’avoir un Championnat d’Europe à domicile, alors je trouve absurde de poser une telle question. Parce que pour nous, il s’agit d’unir un pays.»