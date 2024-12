AC Milan : Carlo Ancelotti réagit au départ de Paulo Fonseca

Carlo Ancelotti apporte son soutien à son confrère Paulo Fonseca. Tout juste licencié de son poste d’entraîneur de l’AC Milan, après un nul à domicile contre l’AS Roma (1-1), le Portugais de 51 ans a reçu les conseils et l’appui d’une légende des Rossoneri : Carlo Ancelotti. «Je me mets de son côté, cela arrive quand on fait ce travail, mais on dit que quand on ferme une porte, une autre s’ouvre», a déclaré le technicien de 65 ans à la *Radio Anch’io sport, en motif d’espoir pour l’ancien coach du LOSC.

«Je reste d’avis que le licenciement d’un entraîneur fait partie de son travail. J’ai été licencié mille fois, lorsqu’il y a des problèmes dans l’équipe, la responsabilité revient toujours à un seul homme , c’est-à-dire à l’entraîneur. Ce n’est pas juste mais malheureusement, c’est comme ça, un technicien dans son travail est plutôt seul, surtout dans les moments difficiles», a conclu l’entraîneur du Real Madrid, toujours aussi pragmatique.