Les Bleus ont désormais le plus grand palmarès d'Europe

Vainqueurs de la Ligue des Nations ce dimanche soir grâce à une renversante victoire contre l'Espagne, les Bleus ont par la même occasion marqué de leur empreinte l'histoire du football européen. Doubles champions du monde (1998, 2018), vainqueur de l’Euro à deux reprises (1984, 2000) ou encore des JO (1984) et de la désormais défunte Coupe des Confédérations (2001, 2003), l’équipe de France a ainsi remporté le seul titre qui manquait à son palmarès. Un nouveau trophée qui permet à la sélection tricolore de devenir l'équipe la plus titrée dans l’histoire du football européen.

En effet, la France est la première équipe européenne de l'histoire du football à gagner dans toutes les compétitions dans lesquelles elle a été engagée chez les hommes, y compris dans les catégories jeunes. En témoigne ce «rapide» récapitulatif : la Coupe du monde, l’Euro, les JO, la Coupe des Confédérations, la Ligue des nations, le Mondial des -20 ans (2013), la Coupe du monde U17 (2001), l’Euro U21 (1988), l'Euro U19 (1949 pour le Tournoi juniors de l'UEFA, 1983, 1996, 1997 et 2000, chez les moins de 18 ans, puis 2005, 2010 et 2016 en U19) et l'Euro U17 (2004, 2015). Une statistique impressionnante. En élargissant à la scène internationale, seuls le Brésil et l'Argentine peuvent se targuer d'être aussi performants bien que la Copa America reste souvent moins considérée qu'un championnat d'Europe. Quoi qu'il en soit, les Bleus, idéalement positionnés dans les qualifications à la Coupe du Monde 2022, sont désormais lancés à la conquête d'une troisième étoile...