Toulouse - Monaco : les compositions officielles

Toulouse accueille Monaco ce dimanche après-midi, à 15h, à l'occasion de la 14ème journée de Ligue 1 (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Les Monégasques devront s'employer aujourd'hui pour l'emporter au Stadium où le TFC n'a perdu qu'à une reprise depuis le début de saison (c'était contre le PSG). Les hommes de Philippe Montanier sont tranquillement installés en milieu de tableau (11ème, 16 points) mais ne comptent que 5 unités d'avance sur le 17ème, Ajaccio. Une victoire pourrait leur permettre de regarder vers le haut du classement. De leur côté, les joueurs de la Principauté sont à 3 points du podium. Un succès de l'ASM en terres occitanes mettrait la pression sur Rennes qui affronte Lille, à 17h05.

Pour revenir sur les Bretons, Philippe Clement doit faire sans Badiashile, suspendu. L'entraîneur belge a choisi de débuter en 4-4-2, avec Nubel dans les buts et une défense composée de Henrique, Disasi, Maripan et Vanderson. Au milieu, Camara, Fofana, Minamino et Golovin tenteront d'alimenter le duo Volland, Embolo. En face, Toulouse est toujours privé de Healey, blessé. Le TFC commence en 4-3-3 avec l'élégant Van Den Boomen au milieu. Aux côtés de Spierings et Dejaegere, ils essaieront de combiner avec Birmancevic, Ratao et Aboukhlal pour arracher un quatrième succès à domicile cette saison.

Les compositions officielles

Toulouse : Dupé - Keben, Rouault, Nicolaisen, Sylla - Dejaegere, Spierings, Van den Boomen - Birmancevic, Ratao, Aboukhlal

Monaco : Nubel - Vanderson, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Camara, Fofana, Minamino, Golovin - Volland, Embolo

