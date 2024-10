Brest, Lille et Monaco portent la France à l’indice UEFA

Fin de saison dernière, la plupart des observateurs s’inquiétaient de la présence du Stade Brestois en Ligue des Champions. Leur crainte ? Voir la France dégringoler au classement de l’indice UEFA, celui-là même qui permet de récupérer 4 places qualificatives pour la C1. Pourtant, à la fin de la troisième journée, Brest est invaincu et bien placé au cinquième rang du classement de la Ligue des Champions devant l’Inter Milan, Arsenal, le Barça, Dortmund, le Real Madrid, la Juventus Turin et bien évidemment… le PSG. Un sacré pied de nez de la part des hommes d’Éric Roy à tous les détracteurs du SB29.

Les Brestois ont prouvé qu’avec de l’abnégation, de l’envie, du courage, une bonne dose de talent et une force collective, on pouvait renverser des montagnes et tenir tête notamment au champion d’Allemagne, le Bayer Leverkusen dans une enceinte qui n’est même pas la sienne et située à plus de 100 km de la cité finistérienne. Au-delà de Brest, le LOSC, qui s’est offert le scalp du Real Madrid puis de l’Atlético de Madrid coup sur coup, est aujourd’hui la formation qui a rapporté le plus de points au classement de l’indice sur la saison en cours (12,5 points).

Le PSG est loin d’être la locomotive attendue par la France à l’indice UEFA

L’AS Monaco, toujours invaincu lui aussi, n’est pas loin derrière et bien ancré dans le top 8 grâce à son carton infligé à l’Étoile Rouge de Belgrade. Un match facile me direz-vous ? Pas si évident que cela lorsque l’on voit toutes les peines qu’a le PSG à tenir son rang cette saison. Avec seulement 9 points au classement de l’indice (6 points de bonus de qualification + 3 points glanés grâce à sa victoire et son match nul) après son nul décevant au Parc des Princes face à un PSV amoindri (1-1), Paris va devoir se sublimer notamment devant un calendrier démentiel qui va le voir affronter l’Atletico de Madrid, Manchester City et le Bayern Munich notamment.

La France aura bien besoin de retrouver des hommes de Luis Enrique concernés et motivés à l’idée de mettre au plus haut la France au classement de l’indice d’autant que dans le même temps, les deux clubs français engagés en Ligue Europa ont connu une soirée douloureuse ce jeudi soir. Nice a vécu une soirée cauchemardesque en Hongrie du côté du Ferencvaros en s’inclinant 1-0 et en terminant la rencontre à 10 tandis que l’OL s’est fait mater par une équipe réaliste du Besiktas. Résultat, la France perd une place au classement de l’indice et voit l’Espagne se rapprocher dangereusement. Fort heureusement, les Pays-Bas, principal adversaire de la France, ne sont pour l’instant pas trop inquiétants…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 25/10/2024 :

-1. Angleterre 8,571 (7/7)

-2. Portugal 8,200 points (5/5)

-3. Italie 7,500 (8/8)

-4. Allemagne 7,250 (8/8)

-5. Rep. Tchèque 7,100 points (4/5)

-6. France 7,071 points (6/7)

-7. Espagne 6,714 points (7/7)

-8. Belgique 6,000 points (5/5)

-9. Pays-Bas 5,500 (5/6)

-10. Suède 5,500 points (3/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 94,303 points

-2. Italie 82,856 points

-3. Espagne 77,275 points

-4. Allemagne 75,160 points

-5. France 62,236 points

-6. Pays-Bas 57,400 points

-7. Portugal 54,216 points

-8. Belgique 47,200 points

-9. Rep. Tchèque 40,650 points

-10. Turquie 38,300 points