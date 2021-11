Rennes : la masterclass très remarquée de Lovro Majer

La suite après cette publicité

La comparaison, tout du moins au niveau de l’allure, est très vite faite. Joueur au gabarit loin des monstres physiques de la Ligue 1, le teint plutôt pâle, petit serre-tête dans les cheveux, international croate (2 sélections) : vous l’aurez compris, Lovro Majer (23 ans) a quelques traits de son compatriote Luka Modric. On s’arrêtera là pour le moment et on souhaite au joueur du Stade Rennais d’avoir la même réussite dans sa carrière que son aîné du Real Madrid.

Mais ce dimanche soir, l’ancien pensionnaire du Dinamo Zagreb a frappé fort. Arrivé cet été en Bretagne en échange de 12 M€, Majer avait connu des débuts compliqués, puisque rapidement blessé au début du mois de septembre. Apparu à seulement quatre reprises en championnat, le Croate a vécu sa première titularisation à l’occasion de la réception de l’Olympique Lyonnais. Une opportunité qu’il a su saisir pour briller.

Aligné au milieu, dans le 4-3-3 de Bruno Genesio, aux côtés de Santamaria et Tait, Majer a été dans tous les bons coups. Défensivement, il n’a pas rechigné à venir prêter main-forte à ses coéquipiers en défense malgré un positionnement offensif. Sur le plan de l’attaque, sa patte gauche a fait des malheurs. Doté d'un toucher de balle soyeux, Majer est l'homme qui voit le jeu. Capable de se défaire de la pression lyonnaise, le milieu rennais a été impliqué dans presque toutes les actions chaudes du SRFC (8e, 17e, 27e, 40e, 51e, 60e).

Le vestiaire sous son charme

Elu homme du match par notre rédaction, le Croate a fait forte impression. Et au sein du vestiaire rennais, tout le monde est également sous le charme du numéro 21. A commencer par ses partenaires du milieu. «On sait que c'est un très bon joueur, après il faut qu'il s'adapte parce qu'il avait l'habitude d'évoluer dans un autre championnat. On sait que c'est un très bon gaucher. Il a une capacité à se déplacer entre les lignes vraiment intéressante. Il est intelligent dans son orientation. C'est un atout pour nous. je suis content pour lui», a déclaré Baptiste Santamaria.

«C'est facile, c'est quelqu'un qui sent le football. Quand on est passionné, on aime ce genre de joueur. On est toujours aussi content d'évoluer à ses côtés. Il apprend très vite le français, c'est quelqu'un qui est bien intégré au sein du vestiaire. Il est épanoui, il prend beaucoup de plaisir, et nous aussi. Evoluer aux côtés d'un Lovro Majer de cette qualité, c'est un plaisir», a lâché Benjamin Bourigeaud. C'est un top joueur. «C'est toujours plus facile de s'adapter avec des joueurs comme ça. On a un peu le même style de jeu à se projeter vers l'avant, à essayer de déséquilibrer par la passe ou le dribble. Il court aussi beaucoup», a conclu Flavien Tait. Et si Majer confirme régulièrement cette impression, les 12 M€ investis par le Stade Rennais vont rapidement être rentabilisés.