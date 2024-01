OL : une offre arrive pour Corentin Tolisso

En 2024, l’Olympique Lyonnais a pris de bonnes résolutions. La première est de se maintenir en Ligue 1 après un début de saison catastrophique. La deuxième est de continuer à gagner des matches et à engranger des points. Mais les Gones ont déjà commencé à remonter la pente sous les ordres de Pierre Sage, qui continuera à diriger les troupes dans les prochains mois, voire plus. Le technicien âgé de 44 ans a redonné vie à un groupe en perdition. Plusieurs cadres étaient dans le dur à l’image d’Anthony Lopes, Dejan Lovren, Maxence Caqueret, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

Un retour à la maison compliqué

La plupart d’entre eux ont commencé à retrouver des couleurs avec Sage. C’est le cas de Tolisso. Libre après cinq ans passés au Bayern Munich, l’international tricolore est revenu entre Rhône et Saône à l’été 2022. Des doutes et des inquiétudes entouraient malgré tout le come back du Gone, handicapé par de nombreuses blessures durant son séjour en Allemagne. Et cela a été confirmé rapidement puisqu’il a fait plusieurs passages par l’infirmerie. Après une première saison très moyenne (34 matches toutes compétitions confondues, dont 28 en tant que titulaire, 1 but et 2 assists), il était attendu au tournant cette année.

Mais comme ses coéquipiers, il a connu de nombreuses difficultés. Loin d’évoluer à son meilleur niveau, il a multiplié les prestations moyennes voire mauvaises. Critiqué par certains supporters et la presse, Tolisso n’a pas lâché le morceau. Soutenu par Pierre Sage, il a petit à petit retrouvé des couleurs. Titulaire à 10 reprises lors des 12 rencontres auxquelles il a participé, le milieu de 29 ans a marqué un but. Mais son avenir a été au centre des débats. fin novembre, plusieurs rumeurs faisaient état du souhait de l’OL de s’en séparer.

Le Fener est toujours là

Rapidement, Le Progrès a expliqué que le natif de Tarare ne voulait pas quitter son club formateur une nouvelle fois. De son côté, Fanatik révélait que Fenerbahçe avait un œil sur lui. Depuis plus rien. Mais en ce début de mercato, le nom du Français est à nouveau mentionné en Turquie. Il y a quelques jours, certains médias ont révélé que Bruno Genesio avait glissé son nom à Besiktas en cas de signature. Ce jeudi, c’est un autre pensionnaire de Süper Lig qui est lié au champion du monde 2018. Il s’agit de Fenerbahçe.

L’intérêt pour le joueur n’est pas nouveau. Mais les Turcs sont passés à un nouveau stade. Selon FotoMaç, le Fener, qui a fait de Rade Krunic (AC Milan, également ciblé par Lyon) sa priorité, avance aussi sur le dossier Corentin Tolisso. Une offre est même en préparation pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027. Aucun montant n’a filtré mais le média turc estime la valeur du Tricolore à 5 millions d’euros. Si l’OL n’exclut aucune vente cet hiver et compte recruter dans l’entrejeu, il est difficile d’imaginer le joueur s’en aller. Fenerbahçe va devoir se montrer convaincant.