Mercato OL : les premiers courtisans arrivent pour Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso

Sous la présidence de Jean-Michel Aulas, les choses se seraient peut-être passées différemment, mais avec John Textor, pas de sentiments pour les joueurs emblématiques de la formation lyonnaise. Revenus en grande pompe sous l’ère JMA, Alexandre Lacazette (32 ans) et Corentin Tolisso (29 ans) sont aujourd’hui poussés vers la sortie par le nouveau boss des Gones.

Malgré une très belle saison 2022/2023 de Lacazette (27 buts en 35 matches de L1), l’attaquant et son partenaire du milieu se voient reprocher des rendements très décevants cette saison. Et pour un club cherchant à tout prix à dégager des liquidités, il a été décidé en amont que les émoluments des deux stars rhodaniennes étaient trop coûteux par rapport à leur apport sur le terrain. Concrètement, Lacazette et Tolisso sont sur le marché.

L’OL ne leur fait plus aucun cadeau

Concernant l’ancien Gunner, un club se serait déjà manifesté, à savoir le Los Angeles Galaxy. La franchise californienne de MLS cherche à combler le départ du Mexicain Chicharito et visiblement le profil du Français plait. Mais les deux joueurs ne l’entendent pas de cette manière puisqu’ils ne veulent pas quitter leur club de coeur cet hiver. Cependant, l’OL mène la vie dure à son duo, le club ayant décidé unilatéralement de repousser à une date ultérieure le versement de la deuxième partie de la prime que devaient toucher les deux Gones.

Le message est passé : plus aucun cadeau ne leur sera fait. Face à ce climat hostile, la doublette acceptera-t-elle finalement de plier bagage dès le mois de janvier ? L’avenir nous le dira, mais l’annonce faite hier commence à faire son effet. Après Lacazette, Fanatik nous apprend que Tolisso a lui aussi un courtisan. Il s’agit de Fenerbahçe, le leader du classement de la Super Liga qui s’était offert l’été dernier Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder ou l’ancien Strasbourgeois Alexander Djiku. Un poids lourd de la scène européenne qui a l’avantage de jouer cette saison une coupe d’Europe.