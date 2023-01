Mercato : l’OL, Monaco et Rennes chassent un crack belge de 16 ans

Une étoile filante. A tout juste 16 ans, Julien Duranville est considéré comme un talent très prometteur du côté d’Anderlecht. Là-bas, le jeune homme a réalisé ses premiers pas chez les professionnels. C’était le 22 mai dernier à l’occasion du match de championnat face au Club Brugge (1-1). L’ailier avait passé 9 minutes sur le pré. Intégré dans le groupe professionnel, il est apparu cette saison à 10 reprises toutes compétitions confondues, dont 2 fois en tant que titulaire. Soit un temps de jeu de 343 minutes au total.

Suffisant pour inscrire son premier but avec les pros. C’était le 4 septembre dernier face à Louvain (2-2) pour son premier match de l’exercice 2022-23. Une saison que l’international belge U19 pourrait ne pas terminer dans le Plat Pays. C’est en tout cas ce qu’annonce ce mardi le quotidien La Dernière Heure. Le média belge explique que Julien Duranville a de très fortes chances de quitter Anderlecht d’ici la clôture du marché hivernal. Ce, alors que son contrat prendra fin en juin 2024. Mais la direction du club, qui a rencontré l’entourage du joueur, estime qu’il n’étendra pas son bail. Elle s’est donc résignée à le laisser partir.

Rennes, Monaco et l’OL ont de la concurrence

Mais pas à n’importe quel prix puisque le crack né en 2006 a une belle cote. En effet, de très gros clubs sont prêts à casser leur tirelire pour s’attacher ses services dès cet hiver et éviter de le payer bien plus cher l’été prochain. Outre Southampton, qui a l’avantage de bien connaître son agent, la DH cite trois écuries françaises, à savoir le Stade Rennais, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. De sacrés prétendants donc pour la pépite belge. Mais la concurrence est plus que féroce pour l’enrôler cet hiver.

En effet, le Borussia Dortmund est aussi très intéressé par son profil et son potentiel assure La Dernière Heure. Et les Marsupiaux ont un avantage sur tout le monde puisque l’ailier est un grand fan du BVB. Y jouer le tente donc particulièrement, lui qui apprécie la gestion des jeunes en Allemagne. Pour se l’offrir, Dortmund est prêt à faire une offre de 10 millions d’euros assortie de divers bonus qui pourraient faire gagner 10 millions d’euros supplémentaire à Anderlecht. Les clubs français sont prévenus, il faudra faire une sacrée proposition pour remporter la bataille et le coeur de Julien Duranville.