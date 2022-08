OL-Ajaccio : la première colère de Peter Bosz

Alors que l'OL s'est imposé difficilement contre l'AC Ajaccio pour la première de la saison (2-1), Peter Bosz était présent au micro de Prime Video pour débriefer cette première partie de l'année. Et le technicien néerlandais n'a pas apprécié le déroulement de la rencontre et l'exclusion d'Anthony Lopes, alors que l'OL menait tranquillement au score.

«On a gagné, c'est le plus important. On a pas mal démarré, mais je n'ai pas aimé les cinq premières minutes. On a fait des choses bien, comme lors du penalty de Tetê. On peut mieux faire, mais le carton rouge... tu gagnes 2-0 et franchement, ce n'était pas bien. D'abord, Antho (Lopes). Mais, on était mal placé en défense également. Tout le monde était bien, mais tu ne peux pas essayer de mettre 3-0 tout le temps. Le carton rouge a fait un effet de choc. Heureusement qu'ils ont fini à dix, car après, on a bien géré, a-t-il assuré avant de revenir sur la saison dernière. La 8e place ne devait pas arriver. On a fait une bonne préparation et j'ai confiance. On est premiers ! On doit prendre tous les points devant ce public.»