MU : Ole Gunnar Solskjaer dévoile la durée d'indisponibilité de Varane

Victime d'une lésion aux ischios lors de la rencontre entre l'Atalanta Bergame et Manchester United (2-2) en Ligue des champions, Raphaël Varane va manquer le derby face à Manchester City samedi (à suivre en live sur FM). En parallèle, le défenseur central français est également forfait pour les prochains matchs de l'équipe de France face au Kazakhstan (13 novembre) et la Finlande (16 novembre). Présent en conférence de presse avant le choc face au champion d'Angleterre, Ole Gunnar Solskjaer a dévoilé la durée de l'indisponibilité du principal protagoniste.

« Avec toutes les technologies que nous avons à disposition maintenant, on s'attend à ce qu'il soit absent pendant quatre ou cinq semaines avec les analyses. C'est un coup dur pour nous. Raphaël est entré et a été vraiment très influent. Eric (Bailly) est venu la dernière fois et a été excellent. C'est pourquoi nous avons une grande équipe et devons faire face aux absences, » a ainsi commenté le manager norvégien. Une tuile pour les Bleus et United...