OL : Islam Slimani revient sur son profil d'attaquant

Orphelin de Moussa Dembélé, blessé et indisponible pour plusieurs semaines, l'Olympique Lyonnais aborde la rencontre face à Lorient affaibli mais pourra cependant compter sur son autre arme offensive en la personne d'Islam Slimani. Présent en conférence de presse, ce vendredi matin, l'attaquant international algérien (76 sélections, 36 buts) des Gones a souligné l'importance d'enchaîner après le succès glané contre Troyes (3-1) mercredi dernier. L'occasion également pour l'ancien Monégasque d'en dire plus sur son profil de buteur.

Interpellé sur sa caractéristique d'être, aux yeux de bon nombre d'observateurs, un joueur de tête, le principal intéressé a tenu à rappeler qu'il ne se considérait pas comme tel, ou tout du moins pas seulement ainsi : «mon point fort est le jeu de tête ? Non je ne le vois pas comme ça (rires), je dis que je ne suis pas un joueur de tête parce que les gens pensent ça de moi. Oui je sais jouer avec ma tête mais je ne fais pas que ça. Slimani c’est un joueur de tête, les gens disent toujours ça (rires). C’est bien, c’est une arme, c’est bien d’avoir quelque chose que les autres n’ont pas mais je ne suis pas qu’un joueur de tête.» Des propos confirmés par Peter Bosz qui décèle en lui d'autres atouts : «une qualité d’Islam Slimani ? C’est qu’il peut très bien garder le ballon, comme le but face au PSG, il est à l’origine, c’est un joueur très intelligent avec beaucoup d’expérience et il peut marquer des buts, ce qui est important pour un attaquant.»