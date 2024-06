Leicester annonce le départ de 3 joueurs

Auréolé d’un titre de Championship, Leicester City évoluera la saison prochaine en Premier League seulement un an après sa relégation à l’échelon inférieur. Afin de rivaliser avec les cadors anglais, le club basé dans les Midlands procède d’ores et déjà à une revue d’effectif. Si les Foxes ont dernièrement officialisé la prolongation du contrat de Jamie Vardy, ils s’apprêtent, en revanche, à se séparer de 3 joueurs : Marc Albrighton, Kelechi Iheanacho et Dennis Praet.

«Leicester City peut confirmer que trois professionnels seniors quitteront le club de football à l’expiration de leurs contrats respectifs en juin. Marc Albrighton, Kelechi Iheanacho et Dennis Prat quittent le King Power Stadium… Le club remercie les trois joueurs qui partent pour leur contribution pendant leur séjour à Leicester City et leur souhaite beaucoup de succès dans les prochaines étapes de leurs carrières respectives», peut-on lire dans un communiqué officiel du club anglais, ce vendredi.