OM : les débuts rêvés d’Amine Gouiri

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d’Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais FC. International algérien âgé de 24 ans, l’attaquant s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale». Après de longues et âpres négociations, l’Olympique de Marseille officialisait, ce vendredi, l’arrivée d’Amine Gouiri. Après le départ d’Elye Wahi du côté de Francfort, l’international algérien (12 sélections, 5 buts) était logiquement très attendu pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Et que dire, si ce n’est que le natif de Bourgoin-Jallieu a d’ores et déjà marqué les esprits olympiens…

Remplaçant au coup d’envoi du choc opposant l’OM à l’OL dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, le numéro 9 phocéen a finalement dû attendre l’heure de jeu avant de fêter sa première apparition sous la tunique marseillaise. Entré en lieu et place de Bilal Nadir, le droitier d’1m81 en profitait alors pour réveiller, une première fois, l’Orange Vélodrome alors que sa nouvelle équipe était menée 1 but à 0 par les Rhodaniens. Décalé sur le côté gauche, pour l’un de ses premiers ballons, l’ex-Niçois percutait avant de voir son tir du pied droit freiné par le pied de Matic… Qu’importe. Opportuniste au second poteau, Mason Greenwood, élu homme du match, convertissait l’offrande et relançait l’OM (61e).

Une première entrée tonitruante !

Fort de sa première passe décisive, Gouiri, libéré et inspiré sur chacune de ses prises de balle, poursuivait son entreprise. Résultat ? Le néo-Marseillais était encore à l’origine du deuxième but en décalant Quentin Merlin au départ d’une action rondement menée (64e). Outre ces deux actions significatives, celui qui voit son contrat courir jusqu’en 2029 à l’OM a globalement brillé en multipliant les passes précises, les déviations bien senties et les percussions tranchantes. En fin de match, le nouvel homme fort de l’attaque phocéenne, qui n’a pas manqué d’impressionner les différents observateurs présents sur place, aurait même pu ouvrir son compteur but en terres marseillaises mais sa frappe puissante, dans la foulée d’une très belle remise, trouvait les gants de Lucas Perri (90+2e).

Grand artisan du réveil phocéen, Amine Gouiri a, quoi qu’il en soit, prouvé toute l’étendue de son talent. «J’aime beaucoup ce joueur, il a de grandes qualités et on le savait. C’est un 9 unique, qui propose quelque chose de différent, son profil sera très important pour l’OM à l’avenir», soulignait d’ailleurs Roberto De Zerbi au micro de DAZN. Une première sortie étincelante validant le choix effectué par Pablo Longoria et Medhi Benatia en cette fin de mercato hivernal. Une performance plus globalement très encourageante pour la suite de la saison alors que l’OM reste bien cramponné à cette deuxième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.