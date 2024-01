Liga : sans pitié, Gérone et Dovbyk atomisent Séville

Gérone est impitoyable, mais il n’y avait pas besoin d’attendre ce dimanche 21 janvier pour le savoir. Depuis août, le club catalan continue de repousser les limites du possible en livrant un mano a mano au Real Madrid et au Barça. Et à l’évidence, c’est parti pour durer. Confronté au Séville FC ce dimanche à l’occasion de la 21e journée de Liga, Gérone n’a fait qu’une bouchée des Sévillans (5-1) décidément encore à la peine cette saison.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Girona 52 21 26 16 4 1 51 25 17 Séville 16 21 -9 3 7 11 26 35

Si les joueurs de Quique Sánchez Flores avaient pourtant ouvert le score assez tôt grâce au jeune Isaac Romero, encore buteur (10e), les coups de boutoir catalans ont finalement eu raison d’eux. L’insatiable Artem Dovbyk avait inscrit un triplé en l’espace de 7 minutes (13e, 15e 19e), avant que l’autre Ukrainien de l’équipe Viktor Tsygankov n’enfonce le clou en seconde période (56e). En toute fin de match, Cristhian Stuani a également participé à la fête (89e). Au classement, Gérone (52 points) reprend la tête du championnat et laisse le Real Madrid (51 points) dans le rétroviseur. Séville continue de marcher à l’ombre et se retrouve à la 17e position.