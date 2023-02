PSG : des conflits de partout en interne !

La suite après cette publicité

C’est tendu en ce moment au PSG. Depuis cette défaite face à Monaco, il y a de nombreuses informations qui sortent concernant ce qui se passe en interne. Et ça ne fait pas rêver… Si Kylian Mbappé tente tant bien que mal de jouer son rôle de leader, les tensions existent clairement, notamment entre joueurs et dirigeants. Le ton est notamment monté entre le duo Neymar/Marquinhos et Luis Campos, et le premier joueur cité est de plus en plus critiqué, en interne et par les supporters sur les réseaux sociaux.

Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile de nombreux détails sur la situation. Les hautes sphères du Qatar sont mécontentes de la tournure que prend la saison, tout comme des tauliers du vestiaire estiment que l’effectif est plus faible que la saison dernière. Entre certains joueurs, le courant passe mal. Presnel Kimpembe est notamment cité, lui qui s’est mis à dos Marquinhos, allant parler aux supporters après la défaite contre Montpellier quand le Brésilien avait demandé aux joueurs de rentrer au vestiaire.

Galtier commence à en avoir marre

Le journal évoque une ambiance tendue générale depuis le retour du Mondial. Christophe Galtier a tenté de calmer le jeu, notamment dans ce conflit qui a opposé Marquinhos et Neymar à Campos, mais le coach français a aussi beaucoup de divergences avec le Portugais. Lui même commence à s’agacer de ne pas pouvoir mettre en place ce qu’il souhaite sur le plan tactique quand l’équipe adversaire récupère le ballon. Le fait que ses trois attaquants vedette ne défendent pas commence aussi clairement à l’énerver puisque ça l’empêche de déployer une organisation défensive cohérente.

Et derrière, c’est lui qui est pointé du doigt en cas de mauvais résultat. Une situation qui ne passe pas inaperçue, puisqu’il n’hésite pas à le manifester. La relation entre le coach et la plupart de ses joueurs reste cependant encore correcte, pour l’instant. Tout dépendra probablement de ce qui se passera lors de ce fameux match retour face au Bayern Munich. Mais avant de penser à une victoire en Bavière, il faudra commencer par battre le LOSC ce dimanche après-midi…

