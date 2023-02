Kylian Mbappé a pris la parole dans le vestiaire après PSG-Bayern !

La suite après cette publicité

S’il y a un homme qui n’a pas grand chose à se reprocher hier, c’est bien Kylian Mbappé. Pas encore dans un état de forme optimal, l’international tricolore a tout de même pu disputer un peu plus d’une demi-heure face aux Bavarois. Et son entrée a tout changé pour les siens. Assez morne et clairement inoffensif pendant toute la première période et le début du second round, le Paris Saint-Germain a aussitôt retrouvé des couleurs, et le Bondynois a mis le feu dans la défense bavaroise. Il a même signé le but de l’égalisation, finalement annulé pour quelques centimètres. Une entrée en jeu qui confirme, s’il y avait encore besoin, que le Français est le patron de l’attaque parisienne, et même le patron de ce PSG tout court. Les Allemands savent que s’il est totalement opérationnel pour le retour, il y a de quoi avoir peur…

Un leader sur le terrain, mais aussi en dehors. Il n’a ainsi pas hésité à prendre la parole après la rencontre, envoyant un message plutôt positif pour ce match retour, et mettant un peu la pression sur ses partenaires. « Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons aller là-haut pour gagner et nous qualifier », a-t-il notamment lancé, dans des propos que beaucoup interprètent comme une pique à Neymar…

Mbappé prend ses responsabilités

Et selon nos informations, Mbappé ne s’est pas contenté de parler devant les caméras, bien au contraire. Il a ainsi pris la parole dans le vestiaire, délivrant un speech de patron. Il a décidé de prendre les choses en main pour tenter de remobiliser les troupes avec des mots plutôt forts. L’ancien de Monaco n’a pas gardé sa langue dans sa poche et a parlé sans filtre à ses partenaires. Un rôle de leader qu’il n’a clairement plus peur d’assumer, et il l’a ainsi montré en prenant ses responsabilités dans une période difficile, avec une équipe qui semble manquer de caractère et de personnalité si on met de côté quelques joueurs comme Sergio Ramos, autre membre du club très fermé des joueurs parisiens plutôt satisfaisants hier.

Plus que Christophe Galtier - dont le discours dans le vestiaire a été assez similaire à celui qu’il a tenu en conférence de presse - c’est donc Mbappé qui veut bousculer ses coéquipiers et créer un déclic pour changer cette dynamique négative. Toujours est-il qu’il est probable que face au LOSC ce week-end, le Bondynois ne soit pas de la partie d’entrée, lui qui a confié ne pas être encore à 100%. C’est donc Messi, Neymar et compagnie qui vont devoir éviter une quatrième défaite de rang qui serait terrible pour les Parisiens. Espérons donc que le discours de Mbappé soit passé…