Ligue des Champions, PSG-Bayern Munich : la soirée frustrante de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La célèbre maxime semble insuffisante au moment d’analyser l’échec du Paris Saint-Germain, défait (0-1) sur sa pelouse à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Trop tendre, pas assez ambitieux et longtemps balayé par l’intensité bavaroise, le club de la capitale a logiquement cédé face au Bayern Munich. Une prestation collective insipide interrompue par l’entrée d’un certain Kylian Mbappé.

Sans Mbappé, Paris pleure !

Blessé et remplaçant au coup d’envoi, c’est depuis le banc de touche parisien que l’ancien Monégasque a ainsi observé ses coéquipiers se faire malmener tout au long de la première période. Si sa présence dans le onze de départ était largement remise en question quelques heures avant le début de choc, son absence lors de l’échauffement confirmait définitivement la tendance. Alignés en 4-4-2 avec le jeune Warren Zaire-Emery dans l’entrejeu et le duo Neymar-Messi à la pointe de l’attaque, les hommes de Christophe Galtier ne tardaient pas à afficher leurs difficultés.

À lire

PSG - Bayern Munich : la réaction amère de Christophe Galtier

Pris par le pressing et l’envie des Munichois, les Rouge et Bleu balbutiaient leur football et ne parvenaient pas à s’exprimer. Symbole de l’agonie observée ? Cette triste statistique à la pause : un seul tir (non cadré), rappelant le premier acte face au Stade de Reims lors de la 20e journée de Ligue 1. Conscient des difficultés éprouvées par son groupe, à l’image d’un Achraf Hakimi touché musculairement et dépassé par les événements, Christophe Galtier décidait de modifier ses plans au retour des vestiaires. Presnel Kimpembe faisait son apparition et Marquinhos remplaçait le latéral marocain dans le couloir droit.

La suite après cette publicité

Un retour inespéré et précieux !

Compétiteur dans l’âme, Kylian Mbappé, aperçu pour la première fois en train de s’échauffer sur le pré lors de la mi-temps, continuait, lui, de se tester et de multiplier les courses au bord du terrain. Le tout sous l’œil attentif des supporters parisiens, prêts à se lever d’un seul homme pour célébrer son entrée en jeu. Finalement appelé par son entraîneur quelques minutes avant l’heure de jeu, le champion du monde 2018 n’allait pas tarder à déchanter. Et ce, avant même de fouler la pelouse du Parc des Princes. Trouvé dans le dos de Nuno Mendes et profitant du laxisme défensif de Carlos Soler, Kingsley Coman trompait Gianluigi Donnarumma d’une volée rasante du droit (53e). Sur le banc, Mbappé n’a rien vu.

«La vérité c’est que je ne l’ai pas vu, je n’ai pas vu (le but de Coman, ndlr). Le coach m’a appelé, j’étais de dos et j’ai entendu but, je me suis tourné et il y avait but», confiait, en ce sens le numéro 7 du PSG en zone mixte. Piqué à vif par cette ouverture du score, le buteur de 24 ans, reboosté par les encouragements et l’acclamation des supporters parisiens lors de son entrée, ne tardait cependant pas à impacter cette fin de 8e de finale. Bien que diminué et prudent dans certaines de ses courses, le Bondynois redonnait cette profondeur si précieuse eu PSG. A ses côtés, Neymar et Lionel Messi, jusqu’alors invisibles, retrouvaient des automatismes.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé prévient le Bayern !

Architecte du réveil parisien observé dans les 30 dernières minutes de cette rencontre, Kylian Mbappé a apporté par ses courses, son envie et ses qualités de débordement. Une première fois mis en échec par Yann Sommer (74e), le Parisien trouvait finalement la faille sur un service en retrait de Nuno Mendes, très consistant malgré la défaite. Si le Parc célébrait, une nouvelle fois, son héros, l’arbitre Michael Oliver calmait les ardeurs parisiennes en signalant un hors-jeu de quelques centimètres du latéral portugais au départ de l’action. Frustré au coup d’envoi, Mbappé l’était à nouveau. Malgré ce scénario défavorable, le Bondynois s’est présenté en zone mixte avec la même détermination. Celle de terrasser l’ogre bavarois, le 8 mars prochain.

«Les motifs d’espoir? On n’a perdu que 1-0, il n’y a plus de buts à l’extérieur, si on joue notre football offensif et qu’on les met en difficulté et qu’on marque une fois, c’est égalité, après il faut jouer avec ce qu’on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas. Tous ensemble on va pouvoir faire quelque chose de bien si on bosse bien. On n’est pas du tout abattus, on a encore toutes nos chances pour se qualifier. De base, je ne devais pas revenir, j’ai tout essayé, tout mis de mon côté pour ne pas avoir de regrets. Moi j’aurais voulu jouer, c’est le genre de match pour lesquels on travaille, regarder la première heure du banc c’était très difficile. Aujourd’hui je n’avais que trente minutes à donner, maintenant je vais bien récupérer pour essayer d’être le plus performant possible.»

La suite après cette publicité

«Oui j’ai été surpris un peu parce que le PSG est une équipe qui doit dominer donc c’est sûr qu’on a pas l’habitude d’être dominé. Maintenant, on a vu en seconde période que quand on jouait avec beaucoup plus de personnalité, on arrive à les mettre en difficulté, on est capable de marquer des buts, de se créer des occasions et d’être dangereux», assurait ainsi le Français de 24 ans avant de lancer le choc retour, prévu à l’Allianz Arena : «le favori pour le deuxième match ? C’est le Paris Saint-Germain, toujours !» Dépendant de sa star, le PSG va désormais devoir préserver, au mieux, son protégé pour éviter une possible (re)chute. Une chose est sûre, le rendez-vous est fixé et Kylian Mbappé compte bien frapper.